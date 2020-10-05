Video Talk今日精選︱美國大選戰情影響股市走勢 專家分享最新投資部署

《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》10月6日（二）Video Talk精選節目表：

【午市急CALL】十月股海反覆 古天后、唐牛最新揀股部署

日期：10月6日（周二）

時間：12:45pm - 1:15pm

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

WhatsApp號碼：6398-9469

內容：美國大選不確定性日增，10月股市持續反覆，高盛上月發表報告估計，若拜登當選會利好中資科網及科技股，當中6隻港股可跑贏，分別為阿里健康（241）、平安好醫生（1833）、中生製藥（1177）、藥明生物（2269）、華虹半導體（1347）及騰訊（700）；相反，若特朗普勝算較高，則認為招行（3968）、中信股份（998）及海螺創業（586）可跑贏，因美國對華制裁或持續，需靠內需谷經濟。大行呢個睇法合理嗎？

證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛周二會喺《午市急CALL》分享最新投資部署，押注內需股夠避險嗎？抑或買iBond最穩陣？同場加映本周心水股推介，想知道專家最新分析，記得留意周二嘅《午市急CALL》喇！

如果有股票問題，由現在起至周二下午11時前，可WhatsApp去呢個電話號碼：6398-9469進行簡單登記，節目播出時，就有機會Phone-in直接問專家！又或者大家可以喺直播時透過Youtube、Facebook留言，我哋會逐一解答。

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《果燃台》10月7日（三）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：10月7日（周三）

時間：6:30pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、新晉網上評馬人陳志富、Cloudy

內容：直播及分析星期三晚跑馬地馬場八場賽事。騎師榜Big3的莫雷拉及田泰安停賽，二哥潘頓真係可以獨大？還是有暗湧？主持與大家一起拆局。還有參賽馬隔晚到即場賠率走勢，加埋電腦預計臨場落飛馬，多方面資訊齊備，讓馬迷參考。

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