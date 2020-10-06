竇靖童與同父異母妹妹合體 高原出書晒梁朝偉《北京之夏》舊照

今年23歲的竇靖童（童童），除了跟同母異父的14歲妹妹李嫣投契外，原來她跟同父異母的18歲妹妹竇佳嫄，感情亦不錯。身為大家姐的童童，一有時間就會與兩位妹妹見面，好像昨日童童就與妹妹竇佳嫄難得合體，之後竇佳嫄在微博貼出兩姊妹的合照，還利用影相程式，營造出流鼻血的搞笑效果，不少網民都覺得兩姊妹造型可愛，更指兩人的五官好相似，而竇佳嫄的媽媽高原，亦有在微博分享女兒和姐姐童童的相片，更留言︰「星星，被玩兒壞了。」

竇靖童就繼承了父母竇唯、王菲的音樂才華，不時創作歌曲。其實她早於2011年成立自己的樂隊，並推出專輯，更不時參與電影歌曲的創作。今年8月童童在微博預告她將會推出新專輯，還刻意在廁所內自拍，留意謂︰「我愛廁所。」不知她的創作靈感是否來自廁所。

事有湊巧，童童的妹妹竇佳嫄同樣有父親竇唯的音樂細胞，亦在今年8月在網上發表了她首支曲詞原創的歌曲《同一片星空下》，早前更在馬欗山音樂節演出。雖然兩姊妹都朝着音樂路發展個人事業，難免被外界作出比較，竇佳嫄始終不及姐姐竇靖童的知名度，不過有網民認為，童童今次與妹妹合體，意味着為妹妹打氣。

此外，本身是攝影師的竇佳嫄媽媽高原，近日推出一本影集《返場》，影集中更集結了90年代大陸演藝圈的人和事，當中記錄了不少當紅巨星，如拍《蘇州河》時的周迅，梁朝偉為《北京之夏》於天安門廣場外拍海報等，書中更附上一首由高原填詞、演唱，女兒竇佳嫄作曲的歌曲。

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