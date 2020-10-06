雷有輝個唱受疫情影響三度延期：做咁多年都未試過

太極樂隊主音雷有輝（Patrick）的《PAT Music Over Rainbow 雷有輝音樂會》可謂一波多折，最初原訂在4月舉行，因為受疫情影響，改期到8月舉行；到了8月份又因為爆發第三波疫情，確診數字連續12日破百，經多方面考量後，宣佈延後至今年10月10及11日舉行，雖然近日疫情有緩和跡象，但仍然出現多宗源頭不明的個案，Pat哥與主辦商再三商量後，決定音樂會延期到12月19日和20日，並容許已購票觀眾選擇退票，或對應補場場次。

對於音樂會三度廷期，Pat哥向受影響樂迷致歉並說：「我自己都覺得好亂！因為多次改日子，有啲fans得、有啲fans唔得退咗飛，有啲fans又重新買飛之類，要講多次唔好意思，我哋同場地開完會，決定延期去到12月，希望唔會再有咩變卦啦！今次疫情反反覆覆，做咁多年演唱會都未試過咁！」Pat哥唯有自我安慰地說：「人生係咁㗎啦！今次係我第一次擔正嘅個唱，唔想有遺憾，那怕延到下年都會搞。做band友堅持，都係一份態度嚟嘅，亦係『Rainbow After Rain』嘅概念。」

至於有關安排，持票人士可使用原有門票於更改的相對應之補場場次入場觀賞節目，如果未能出席補場場次之演出可安排退票，以信用卡購票之人士，請於2020年10月18日或之前填妥及簽署退款申請表格，連同所有門票正本或電子門票副本於辦公時間內交到戲曲中心票務處，票款將於2020年10月18日起6至8星期內自動退回用作交易之信用卡賬戶內，票款一律不以現金或支票形式退回，如果以現金或八達通購票之人士，則於2020年10月10日至10月18日期間，攜同節目門票於辦公時間內到戲曲中心票務處辦理退款手續，全額票款將以現金退回，所有於 2020年10月18日後申請之退款將一概不獲受理。

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