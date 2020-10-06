雨僑為愛女羅約彌拎出世紙 政府部門：冇「約」字要等三個月

女星雨僑與羅力威結婚2年，今年8月8日誕下愛女Harper，他們連日為愛女改名而傷腦筋，不過雨僑未有搵相士幫愛女改中文名，個名由他們兩公婆憑感覺去改。昨日他們在網上分享為Harper拎出世紙的小插曲，政府部門指資料庫無「約」字，申請須等三個月。

雨僑指拎囡囡出世紙，該名職員認真處理兩小時後，仍未有搵到「約」字，指無「繞絲邊」下面係三點，而電腦亦沒有「約」這個字，雨僑笑言：「要申請同埋等多三個月，真係開心大發現，大單嘢搞唔掂 ，膊頭有花全部入嚟，我WhatsApp個『約』字畀你得唔得 ，『約喎』，好common咋喎 ，唔係方中sir！？」連老公羅力威都好奇問愛女是否全香港第一個用「約」字名的BB，難道繞絲邊原來並不是三點水，他又笑指今次開file加「約」字，以後所有BB都可以用到，有網民笑稱，政府資料庫無「約」字，林鄭月娥次子林約希個名是如果列出來。

《蘋果》今日都問過雨僑，她指愛女全名叫「羅約彌」，雨僑解釋：「係新約聖經嗰個『約』，『彌』就係聖經入面彌賽亞個『彌』，比較多人識就係彌敦道個『彌』，其實冇特別搵人改，只係我同我先生基於我哋嘅信仰，希望同聖經有關嘅名，係呀！佢話冇（呢個字），而家畀咗一張手寫版本畀我，佢哋話會幫我加返呢個字落去字庫，但要三個月之後，打去問吓佢哋有未?如果有就要再去拎過一張（印刷版本）。哈哈！我都係事後先知原來自己係咁麻煩，我問咗好多人，甚至我老公個『羅』字都係繞絲邊，但下面係一個『小』字，而唔係三點水，可能羅字，繞絲邊太細粒就唔係好覺得，但係個『約」字就好覺眼，我就覺得下面應該係三點，我見個『小』嗰陣，我擔心呢個係我未見過嘅字，咁而家我加咗『約』字，大家拎出世紙就用到三點嗰個。」

雨僑坦言自己堅持愛女用「約」字，職員也提她可能會遇到生活上的問題，「譬如我去健康院等，如果幫我入資料嘅職員好留意到繞絲邊有唔同，可能佢個名會入唔到，我係堅持揀返自己嗰個字，其實個職員好好，如果我唔留意，就會幫我印咗出嚟，我都見到有網民話冇留意，原來係印咗『系』字部首，職員提咗我，其實佢會做多咗好多步驟，不過佢都肯幫我。」事後有網民亦為雨僑愛女翻查政府OGCIO 的漢字查詢系統，聲稱肯定有「約」字。

此事引起網民熱烈討論，有網民留言「我個中文名都係個棨字當時未有，我呢個反而係古字，音都係啟。近年都多左好多人用棨，特別係台灣」、「我老公去搞一大輪，話『浩』字有兩款問我哋揀邊款」、「上次阿仔用禮都係冇，佢哋只能出『示』字邊，要on top畀$320申請話我改名用禮」。

另有網民回想幫女兒攞出世紙：「話說我早幾個月幫個女去攞出世紙又係咁，我哋用個『蘊』字又係話佢個電腦字體個糸就係『糸』咁寫，擾攘爭執咗勁耐之後，求其揀咗呢個「藴」，但係個意思就變咗有少少唔同囉，對於呢件事我唔開心咗幾日。」雨僑也回覆：「我唔想第時後悔呀，我覺得個約字真係咁寫㗎嘛(好執着)。」

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