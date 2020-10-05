【光影漫步】《信用欺詐師JP：公主篇》瘋癲中的感性

《信用欺詐師JP》是日本富士電視台連續劇，走荒謬喜劇路線，深受觀眾歡迎，故製片人推出電影版《浪漫篇》及《公主篇》。2018年的《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》於香港拍攝，牛刀小試，結果票房大賣。今回添食之《信用欺詐師JP：公主篇》，電影公司落重本，大卡士大製作。演出的巨星包括：長澤正美、關水渚、東出昌大、小日向文世、三浦春馬、竹內結子、廣末涼子、織田梨沙、江口洋介及台灣女星徐若瑄，星光熠熠。劇組於新加坡及馬來西亞拍攝，靚人靚景靚衫，大場面非常吸引。以成績而論，《公主篇》娛樂性豐富，遠勝《香港浪漫篇》，值得捧場。

兩年前的《香港浪漫篇》在香港製作，劇本胡鬧，主角長澤正美演出誇張，三浦春馬及竹內結子發揮不多，影片水平只算是一般。吸取上集之經驗，導演田中亮在《公主篇》中特別加入了感性的劇情，主角長澤正美除瘋瘋癲癲之外，亦有內心感情戲，演出令人耳目一新，效果不錯。《公主篇》乃商業娛樂片，劇本當然是大話西遊，但田中亮今回脫胎換骨，場面調度吸引，鏡頭運用行雲流水，處理搞笑得心應手。電影笑料密集，其中最精采的，當然是長澤正美與三浦春馬跳舞那一場。三浦春馬飾女人湯丸型老千，戲份不多，但演出吸引。除舞姿鬼馬外，勾引兩名女殺手上床那一幕，亦啜核過癮。

《公主篇》片長兩小時，劇情熱鬧，群戲甚多，一眾配角生鬼。竹內結子出場兩回，演神神化化老千，戲份少但異常吸睛。廣末涼子客串發姣女廚神，徐娘半老風韻猶存，秒殺觀眾。小手伸也搭上老富婆，過程「玩嘢」，十分抵死。

總的來說，《公主篇》好睇兼抵睇，值回票價。此外，導演在片末更有神來之筆，就是加了一場戲（估計從《香港浪漫篇》剪出來的片段），講述欺詐四人組身穿黃色功夫戰衣（《死亡遊戲》中李小龍之造型）走訪香港仔珍寶海鮮舫，狂吃點心及小籠包。今時今日，珍寶海鮮舫已不復存在，真是令人感慨良多。

看畢《公主篇》，觀眾/讀者有興趣可重溫《香港浪漫篇》。此戲雖然麻麻，但有逝去竹內結子及三浦春馬之風采。許是天意安排，又或神推鬼㧬，有一鏡頭記錄了2018年維港之畔，竹內結子身穿黄衣含笑春風，西裝骨骨三浦春馬情意綿綿，背景是兩名女學生及ifc。那是尚未禮崩樂壞的東方之珠。兩年之後，一切煙消雲散。竹內結子、三浦春馬、教育、年輕一代、經濟……隨風而去。此情此景不再，寧不黯然神傷。

撰文：區紹熙

本欄逢周二刊出

光影漫步

超級戲迷，嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。