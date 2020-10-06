狗仔出更丨苑瓊丹代離港艾威照顧愛犬 帶超巨型伯恩山睇醫生拖唔郁

人拖狗大家見得多，但「狗拖人」又有冇見過？苑瓊丹（苑仔）日前就完美示範給大家欣賞。

日前《蘋果》記者在荃灣一間獸醫診所外，見到苑仔眉頭緊皺地講電話，看來憂心忡忡，講完電話後，苑仔走進診所拖住一隻伯恩山巨犬離去，同行還有一名女親友，原來苑仔是帶伯恩山睇醫生，而她在診所逗留了一會後便帶狗狗離開。不過，伯恩山身形極為龐大，看來還重過苑仔，以致苑仔拖住伯恩山出門口時，要出盡九牛二虎之力。

記者上前問苑仔愛犬是否有事？苑仔說：「隻狗係艾威嘅，我幫佢湊幾日，艾威返咗大陸。」艾威今年5月跟結婚18年太太Lisa分居後，與伯恩山Sashimi如兩父子般相依為命，記者問苑仔可知道艾威與太太現時情況？苑仔即封口說：「呢啲人哋私事我就唔問啦。」講到之前她在門外講電話時樣子很擔心，苑仔解釋：「隻狗唔係我（嘅）就緊張啲！」苑仔邊說邊拉Sashimi上車，又不時叫住牠的名字，但Sashimi靠住街邊欄杆不肯離開，苑仔完全拉不動，嘗試抱起Sashimi又不夠力，令苑仔大感無奈說：「老鼠拉龜！」其間Sashimi跑前幾步，一直緊握狗繩的苑仔反過來被Sashimi拖行，場面搞笑。

就在苑仔跟Sashimi拖拖拉拉之際，診所姑娘走上前通知苑仔翌日再帶Sashimi前來覆診，而在男友人協助下，苑仔終成功氹Sashimi上車，原來她飼養的愛犬也在車上，苑仔安頓好兩隻狗狗後便開車離開。看來苑仔再帶Sashimi覆診的話，定必要多找一位猛男同行才夠力呢！

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