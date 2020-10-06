岑珈其同女友入紙註冊 73歲葉景文覓第二春

今年30歲的岑珈其，於8月中向比他細5年的圈外女友李桂玫求婚成功，雖然疫情仍未減退，但未有影響他的結婚大計，他更坐言起行，早前與未婚妻入紙註冊結婚，準備在年底成家立室。

早前岑珈其接受《蘋果》專訪時，曾透露早已認定了拍拖5年的圈外女友，他說︰「我想穩定，想佢成為我嘅另一半。」至於兩人在婚姻註冊處登記同一個住址，他在訪問中曾大方透露，女友已跟他同居，並與岑母同住，一齊照顧岑媽媽，他更說︰「佢哋相處好好，婆媳關係又好，我想組織家庭照顧阿媽同女友，佢又照顧我阿媽，係我心目中想要嘅家庭生活，最好係省卻咗婆媳問題。」

由於疫情未減退，婚禮限聚令仍生效，岑珈其表示他尊重雙方家長，會打算擺酒，但限聚令仍未放寬，故未定實日期，而他打算婚禮一切從簡。至於婚後生B大計，他表示︰「女朋友都好鍾意小朋友，生B順其自然。」而他近日忙於拍ViuTV的工作，又忙於籌備婚禮事宜，令他分身不暇。

此外，今年73歲曾在電影《金枝玉葉》中飾演band友的葉景文，與比他細23年、任職教育工作的黃愛詩，入紙註冊結婚，兩人同是離過婚，難得覓得第二春。葉景文本身是城市規劃師，早年於美國哈佛大學都市設計碩士畢業，曾於港大、中大、理大任教。讀書時代已夾band的他，從加拿大回流返港後，因朋友關係曾為電影做配樂，無心插柳下參與《金枝玉葉》試鏡，往後他參演過百多部電影，更曾在西片《變形金剛4》中過鏡。

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