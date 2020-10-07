盧海鵬消瘦現身歌唱節目 78歲中氣十足轉數夠快

現年78歲的盧海鵬（鵬哥），今年鮮有出席公開活動，自2018年尾接受通波仔手術後，鵬哥的工作亦相繼減少，過往密密參與電影演出，他現時已較少在銀幕上出現，昨晚其好友呂珊的網上直播節目「友星有聲．粵唱粵友」邀請鵬哥擔任演出嘉賓，見到鵬哥身形及面頰比過往消瘦，但其腦筋依然轉數快，唱歌亦中氣十足，連唱4首歌曲亦沒有疲態，獻唱快歌《禪院鐘聲》亦難不到他。

很多圈內外的朋友都很關心鵬哥的健康，前年鵬哥發現血管阻塞，杜琪峯和古天樂努力游說他做「通波仔」手術，古天樂替鵬哥預付20萬醫療費用，及後鵬哥索取保險賠償後再交還給古仔。

鵬哥昨晚在節目中唱《光棍姻緣》、《幾許風雨》、《禪阮鐘聲》及《獅子山下》4首歌曲，見他仍中氣十足。鵬哥更分享兒時及初入行經歷。從4、5歲開始自學粵劇的鵬哥說：「細個睇完大戲，就返去3兄弟組織粵劇團，同埋啲小朋友一齊做戲，街頭賣飛，畀咗錢就可以坐低睇，從細開始做大戲到高中，發現自己鍾意做戲，諗住考藝術學院，以演戲為職業，點知考試嗰年所有藝術學院、電影學院都唔招生，所以冇得考，畢業就失業。」之後鵬哥從大陸來香港，當年無綫藝訓班招生年齡尚限25歲，而盧海鵬已經27歲，令他相當失望，但相隔兩年後，無綫放寛第3期藝員訓練班招生年齡尚限至35歲，盧海鵬便立刻申請入讀，盧海鵬說：「好在有第3期，如果唔係都冇行。」

呂珊在節目中透露盧海鵬除了對粵劇演出有濃厚經驗，更精通大部份樂器，鵬哥解釋：「我喺大陸曾任民工團團長，要領導好多團員，當中有好多項目，粵劇、畫劇、曲藝、舞蹈、歌唱，所以我樣樣都要學，學多啲嘢先領導到佢哋，算係樣樣都半桶水，所以後期做綜藝《歡樂今宵》梗係掂。」鵬哥亦透露，他在70年代到夜總會登台唱歌，每45分鐘收2000元，收入極高，當年普通打工仔月入只是數百元。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！