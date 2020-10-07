Jennie造型被轟將護士視為性商品 YG知衰刪除MV場面

韓國女團BLACK PINK上周五推出新歌《Lovesick Girls》的MV，不過MV中成員Jennie穿上護士服性感晒腿一幕就引起爭議，遭網民批評其造型將護士作為性幻想對象，加上現時武漢肺炎疫情下，護士要穿保護衣工作，認為此打扮不尊重護士的專業形象。

雖然BLACK PINK所屬的YG事務所昨日已作出回應，指MV中出現護士及病人的場面沒有特定的意圖，希望大家能夠將MV作為一種獨立的藝術形式看待，不過網民就不接受這一解釋，而YG於今日就宣佈將刪除出現護士服的場面。

YG今日表示：「我們決定刪除BLACK PINK《Lovesick Girls》MV中出現護士制服的場面，並將在最短的時間內更換影片。因為沒有甚麼特定的意圖，所以長時間準備MV時沒有預料到會引發這樣的爭議，我們會把這次事件當作是一次感受沉重責任感、深刻領悟的契機，向感到不便的護士們致以深深的歉意，再次向為國民健康而努力的所有醫護人員表示由衷的尊敬。謝謝。」

而Jennie似乎未受事件影響心情，昨日仍有於IG晒新相，今日亦有更新IG的限時動態，宣傳BLACK PINK的紀錄片。

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