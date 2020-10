毛加恩B仔出世 為其取名Godfrey以紀念好友高以翔

前台灣籃球員毛加恩(James),今日傍晚於社交平台宣佈,造型師太太羅雯(Tiffany)於10月4日為他誕下男嬰。說到兒子的名字,毛加恩表示為了紀念已故好友高以翔,故為囝囝取了跟對方一樣的英文名字Godfrey,而中文名則為毛以諾。

毛加恩上載了一張囝囝小手,拖着他手指的照片到IG,並興奮的以中、英文留言說:「We are so excited and blessed to be able to share the birth of our son, Noah Godfrey Mao on 10/4/2020.我們迫不及待跟大家分享兒子,毛以諾,在10月4日的到來。謝謝所有在這過程給我們鼓勵打氣的人。」

毛加恩又解釋為囝囝取下Noah Godfrey Mao這個英文名的原因,他先指Noah是在聖經內出現彩虹的故事,是代表上帝跟諾亞的盟約,而中間Godfrey,則是為了紀念去年11月離世的好友高以翔,毛加恩在留言內更特別感謝高以翔的父母,他說:「謝謝Auntie Tina跟Uncle Rick允許我們用G的名字當middle name。對我們來說是最有意義和榮幸的事。」

對於太太懷胎這麼久,終於平安誕下小寶寶,毛加恩直言辛苦了太太,並指現在她終於可以好好休息,他又指太太跟寶寶都很健康,並對網民表示改天會再跟大家分享更多BB相。

毛加恩跟高以翔相識多年,二人感情要好,原本高以翔會為去年11月29日結婚的毛加恩擔任伴郎,豈料高以翔不幸於婚禮前2天在拍攝大陸綜藝節目時猝逝。摯友離世的惡耗,一度令毛加恩有押後婚禮的打算,但經過高父的勸阻後,毛加恩跟羅雯才如期舉行婚禮,而婚禮當日拍攝大合照時,眾人都特意為高以翔留下位置。

