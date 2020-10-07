E Cup超蓮丨鍾采羲8月入紙登記結婚 臨門一腳撻Q分手

32歲「E Cup超蓮」鍾采羲（Iris）今年8月入紙登記結婚，未婚夫是拍拖1年多的舊同學張顯琛，怎知臨門一腳婚事撻Q，婚禮取消。以為結唔成婚大受打擊，但Iris接受《蘋果》電話訪問，語調輕鬆說：「唔會好可惜，冇乜嘢啫。」

問是否發現舊愛偷食才分手？她否認：「唔係，性格不合，仲係好朋友。」她指兩人因嗌交分手，「好難講為乜事喎，情侶之間嘅事，不過我哋都係分分合合，復合？唔知呢！」她指沒有訂酒席，現在唔會結婚，當日入紙是一時衝動，問到分手是否都是一時衝動？她說：「唉，我唔知呀，感情嘅嘢，我都唔想攞感情做新聞，好肉酸呀。」

臨門一腳婚事撻Q是否好傷心？她語調輕鬆說：「又唔係喎，雖然有唔開心，但過咗，多謝你哋關心。」問拍拖幾耐？會否好可惜？她說：「冇乜嘢啫，可能我一直都癲癲哋，思想新潮啲。」她強調不想多講感情，以免影響將來。問是否有新歡出現？她說：「冇冇冇，我都想自己嫁得出，不過暫時都係寄情工作，舊年喺銅鑼灣開咗美容院，但咁啱又遇到武肺，而家專心工作，搞好舖頭先，感情下一步，第時結婚會通知大家，我比較思想前衛，可能想生仔時突然結婚。」

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