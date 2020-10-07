汪國強出殯丨詩詩到場打點 圓圓強忍淚水送別亡父

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汪詩詩與汪圓圓父親、甄子丹外父汪國強，上月中不敵癌魔離世，終年68歲。汪家今天以基督教儀式舉行喪禮，於中環花園道聖約翰座堂瞻仰遺容，然後舉行安息禮拜，隨即出殯，並安葬於薄扶林華人基督教墳場。

詩詩、圓圓兩姊妹與父母感情要好，兩女分別嫁予甄子丹、玩具大王蔡志明兒子蔡加讚，令汪父最為放心，而汪家與親家的關係相當好。今天汪父的喪禮上，蔡志明與太太蔡李惠莉、女兒蔡加敏、加怡均有出席作最後道別。不過圓圓的3子女因年紀太小，未有現身。

安息禮拜於下午2時進行，未到12時，汪詩詩獨自抵達教堂，之後妹妹圓圓由丈夫蔡加讚陪同抵達，兩姊妹一同在場為父親作最後打點，約12時遺孀汪太徐莉君與孫女甄濟如（Jasmine）以一身黑色素服抵達，之後詩詩表妹湛琪清、甄子丹與兒子甄濟嘉（James）也陸續抵達。

遺照選用汪父身穿西裝配煲呔、面帶微笑的照片，教堂內左方放有投影器，播放汪父生前的相片及片段，現場亦派發了安息禮拜小冊子，當中寫下兩姊妹對父親的懷念，以及汪太娘家對女婿的思念，而詩詩、圓圓、甄濟如、甄子丹亦在儀式內分享悼詞，並有詩班獻唱。

12時半，靈車抵達教堂，象牙色靈柩由工人作員抬入教堂，汪家上下在門外迎接，眾人神情哀傷。下午1時多，瞻仰遺容後，甄子丹、詩詩、圓圓與蔡加讚一同步出教堂，4人手拖手讓傳媒拍照，並接受訪問，他們均一臉悲傷，詩詩與圓圓更傷心得難以開口說話，要由甄子丹代說：「呢一個係沉痛嘅時刻，一時間好難即刻回過來，尤其係今日，你哋都知道我哋一家係好團結和諧，外父戰鬥咗兩年，係一個戰士，不幸個病帶走咗佢，我哋今日會盡量追思佢帶給我哋嘅歡樂。」詩詩也謂十分掛念父親：「好掛住，我哋有好多難忘嘅事情，影響我好多。」至於會否抽多些時間陪伴汪媽媽？詩詩已說不出話，只是點頭示意，子丹說：「一時之間好難講，希望大家理解，而家心情係好難平復。」

一眾好友亦有出席安息禮，包括琦琦、任賢齊太太Tina、浸大校長錢大康、九巴後人雷兆光夫婦、「殼后」朱李月華與老公朱沃裕等。政商界及演藝人均送上花牌悼念，包括李嘉欣和許晉亨、關之琳、任達華和琦琦、毛舜筠和區丁平、蘇永康夫婦、向華強夫婦、任賢齊和Tina、呂良偉夫婦、警務處處長鄧炳強。

所有儀式於下午3點完成，靈柩先推出教堂並移送上靈車，子丹細仔手捧外公遺照步出，之後眾家人站到門外送客，親友也送上慰問與擁抱，情境傷感。琦琦離開時仍在痛哭，圓圓與孫女Jasmine也哭成淚人，而陳可辛與太太吳君如隨後亦從教堂步出，向詩詩和子丹送上慰問，送走眾親友後，汪媽媽由兩女伴同到外面小花園看花牌，之後離開。

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