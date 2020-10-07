美國卡通《衰仔樂園》推疫症特輯 主角跟蝙蝠做愛引爆全球疫情

美國著名黑色幽默卡通《衰仔樂園》，上季劇情因辣着強國死穴而要被全面下架。而遭大陸禁播的《衰仔》，事後雖然在官方發道歉聲明，但曲到圓、用玩味濃的字眼，更加令不少強國小粉紅火上加油，玻璃心碎滿地。

回帶上季劇情，主角之一粉腸（Stan）的爸爸Randy到強國賣大麻，被當局捉去勞改，在獄中遇到「小熊維尼」與「小豬」，最終Randy要與米奇老鼠聯手殺死小熊維尼才能逃出生天，順利返回美國。

上周《衰仔樂園》推出疫症特輯（Pandemic Special），內容無可避免再次玩火。今輯「最爆」的劇情，是有學者指武漢蝙蝠是武漢疫情的源頭，但就解釋不到為何病毒會轉移到人類身上，此時Randy才醒起當初自己和米奇在強國時，曾因酒後糊塗，在後巷和「武漢蝙蝠」做愛。Randy懷疑自己是武漢肺炎的源頭，對於自己的癲喪行為，令疫情一發不可收拾，Randy感到相當後悔。

不過當他得悉有科學家發現真正源頭並非蝙蝠，而是穿山甲， Randy又諗起自己和米奇同樣和穿山甲做愛。為了隱藏真相，Randy企圖在實驗室偷走曾經跟自己有過一夜情的穿山甲，單睇以上劇情，今輯《衰仔樂園》可謂加大力度諷刺強國，好彩強國自上季開始已全面禁播《衰仔》，如果唔係，睇怕又會令一班小粉紅不滿。

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