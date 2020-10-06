add名人時尚丨巴黎時裝周：Thom Browne全白月球運動會 AMBUSH尋找平衡

【Thom Browne】

人類對太空，向來有一種迷思，最近私營企業SpaceX 歷史性地將人類送上太空，為太空旅程揭開新一章。Thom Browne SS21春夏系列以2131年的月球運動會為主題，有趣地以模擬電視轉播形式發佈，特別邀請了奧運運動員Race Imboden、Kendall Baisden 和Steele Johnson 演繹，模特兒將運動場當成runway，穿越過去與未來，帶來一趟時空之旅。

Gender-refuting （反性別）不是甚麼新概念，Thom Browne 卻將其發揮至極致。摒棄標誌性的紅、藍、灰三色，一系列全白設計繼續以西裝套裝進行變奏，參考了20年代的剪裁，輪廓被拉長，腰線往下移，但依舊有「Thom Browne 式校服」的影子。除了不同長度的西裝和海軍外套，還有Polo Shirt、連身裙及百褶裙等不分男女、輕帶運動風的設計，硬朗的肩線和大型蝴蝶結的配合，體現出設計師對性別界限的挑戰和趣味的追求。品牌今季系列主要用上羊毛、羊絨和棉布等慵懶而奢華的材質，手工刺繡和及印花為針織設計上添上亮點，和結構感十足的剪裁形成對比，看似簡約卻充滿細節，低調但不單調，與未來的主題碰撞出時尚輪迴的概念。

【AMBUSH】

AMBUSH 主理人Yoon Ahn 因前衛個性的風格而備受國際名牌賞識，AMBUSH SS21春夏系列卻回歸基本，在複雜結構和實穿中找到平衡。

品牌今個春夏的女裝設計比以往更加嫵媚，色調柔和不花巧，以米色、白色和黑色為主，彩色條紋設計穿插其中，添上一絲活力。系列採用天然物料，輪廓經典但不失驚喜，不對稱剪裁的連身裙、飾上打結細節的西裝套裝、一字膊短身露肩上衣，柔美幹練，既有皮革又有亞麻布的材質，遊走於休閒與正式之間，恰到好處。男裝亦然，西裝套裝換上柔軟的布料、拼接的牛仔設計、針織的撞色上衣和bomber jacket 等，同樣能在溫柔中見個性。珠寶設計是Yoon Ahn 拿手好戲，今季的首飾將天然寶石如雕塑般切割，簡潔帶藝術感，更有種中性的魅力。

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