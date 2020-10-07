賈靜雯爆修杰楷為小鬼暗自落淚 畀時間等老公復原

台灣藝人黃鴻升（小鬼）上月突然離世，其追思音樂會昨晚圓滿結束，與小鬼私交甚篤的金鐘視后賈靜雯，今日在台灣出席活動時，提到昨晚與老公修杰楷雙雙缺席追思會，她稱會用自己的方式去緬懷小鬼。賈靜雯的3位女兒都是小鬼的契女，15歲大女梧桐妹（Angel）連日來在社交網悼念契爺，而只得5歲的咘咘及3歲的波妞則似懂非懂，賈靜雯稱她們知道上天堂這回事，但不會太詳細去講，待她們長大後就自然明白。

賈靜雯又指，雖然昨晚缺席追思會，但知道老公邊睇邊落淚，她指幾乎都未見過老公喊，故猜想老公是將傷感藏在心中，但她決定畀時間等老公復原。對於好友然離世，令賈靜雯覺悟到生存時就要好好珍惜，她也跟媽媽講不要在乎年齡和樣貌，想做就去做。

另外，今天是賈靜雯的46歲生日，她透露收到老公送的情侶錶，而正忙於電影和電視劇拍攝的她，明天獲導演放假一天，她預計今晚會與家人食飯慶祝，她更順道感謝老公在這段期間，幫忙照顧3名女兒，而她返到家中也會盡量幫手，幫囡囡沖涼同講故事，兩夫妻分工合作。

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