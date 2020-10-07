金喜善拍動作戲打上癮 談時空旅行：無興趣回到過去

有「韓國第一大美人」之稱的43歲女星金喜善，近日忙於孖周元拍攝SBS劇集《Alice》，第11集將於後日播出，香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」追看新劇。

日前金喜善接受訪問時，提到為《Alice》獻出多個第一次，第一次接拍動作戲劇，第一次一人分飾兩角。她表示於劇中要由20歲演到40歲，雖然倍感壓力，卻樂此不疲：「能夠扮演兩個外貌一樣、個性卻完全不同的角色，令我感到着迷，所以我想以演員的身份接受挑戰，透過《Alice》向觀眾表現出金喜善的另一面。」

金喜善於劇中化身物理學天才及科學家，面對種種專業用語，她大呼吃不消：「我看了很多有關物理學家的書籍和電影，但這不是我在一兩天內就可以學懂的，唯一能做的就是持續練習，所以我真的很努力，甚至能夠在睡夢中背出台詞。另外，因為擔心兩個角色看起來太相似，我們在細節上花了很多功夫，例如面部表情、說話方式、語氣、對白和造型，使兩者看起來有所不同。」

金喜善又笑指自己與物理無緣：「物理學對我來說是一個完全不同的世界，我打算永不靠近科學這個領域，這樣我就不會成為世界的負擔了！」至於劇中談及的「時空旅行」，金喜善則表示自己無意回到過去，不過就渴望走向未來：「我想去遙遠的未來，遠到我一生都無法體驗的那個時間。」

提到劇中的打鬥場面，金喜善直言「打上癮」，表示：「過去我多數扮演被保護的角色，可是今次我有不少槍戰場面和華麗的動作戲，實在太好玩了！有機會的話，我想再接拍動作戲劇。」她視《Alice》為「重新出發」的分水嶺：「希望觀眾看完這部電視劇後，會感到驚喜，因為總是開朗樂觀的金喜善，還能扮演充滿母愛的感人角色，大家都說我是事隔27年，被重新發現的演員。」

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