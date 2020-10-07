RubberBand阿正疫情下造人成功 太太尚羚月底生得

RubberBand成員馮庭正（阿正）年初陪太太尚羚（前名：黄淑玲）返馬來西亞探親，卻遇上疫情被困當地3個月，期間傳出好消息夫婦造人成功。阿正與太太待疫情稍為緩和便返港待產。

尚羚原定今年初推出自資爵士唱片「TWO FOR THE ROAD」，因疫情關係延至明年3月、其生日月才推出，現時懷有8個月身孕的她，今日在老公阿正及唱片監製潘建章陪同下到尖沙嘴一間音響公司，監聽母帶程序，尚羚孕後首次見傳媒，也是產前最後一項工作。見她手腳纖瘦及上圍升Cup，尚羚透露預產期是11月中，但由於選擇順產，醫生預計BB將10月底起隨時出世。

阿正笑言已準備好「走佬喼」，因為太多物品如食物、BB日常用品及微型音響要帶備，太太尚羚踢爆阿正想帶結他陪產，可惜被她斷言拒絕。問到阿正可有準備禮物獎勵太太？他說：「有諗，未買到，冇貨。」身旁太太即說：「耐心等待。」

冒險從大馬返港，尚羚笑說：「嫁雞隨雞，跟佢（阿正）返嚟，加上我喺香港住咗快17年，係半個香港人，已經習慣香港生活。」她直言待產心情緊張，甚至發夢已經順產。她又笑指所有工作受阻，但得到生BB的機會非常感恩。阿正透露女兒的中文名已由爺爺改好，暫時保持神秘，英文名留待女兒將來挑選，而夫婦兩人叫女兒乳名為「豆豆」。尚羚坦言不怕被女兒搶走了老公關注度，因為老公已經好緊張女兒，她說：「係好甜蜜事情，唔應該妒忌。」阿正笑指女兒出世後，太太會有更多自由。

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