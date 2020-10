台灣藝人「小鬼」黃鴻升上月在家中猝逝,終年36歲。其追思音樂會昨晚在台北Legacy舉行,由之前跟小鬼合作《綜藝玩很大》的吳宗憲及林柏昇(KID)主持,初戀女友楊丞琳、許瑋甯、蕭敬騰、曹格、炎亞綸及柯有倫等近百位好友上台悼念。音樂會開場前,小鬼女友峮峮、胞妹婷婷及妹夫皆穿上小鬼設計的黑色tee入場,鄭元暢、黃子佼及太太孟耿如也有現身觀看。由於場地限制音樂會入場觀眾名額有700位,先到先得,前晚7時許已有人到場排隊,至昨午已有過千歌迷輪候,現場一度出現混亂,更有人叫囂及互罵,其間有小朋友被推倒。

音樂會在7時開始,除入場收看外,大會亦安排網上直播,至昨晚9時許,單是小鬼的YouTube頻道已有逾21萬人同時觀看。現場觀眾全戴上口罩坐在地下及企在旁邊收看,一開始先播出小鬼由小至大的相片,片中他說一句:「謝謝你們一路的陪伴。」之後,吳宗憲及KID出場,兩人特地站開,指中間要留個空位給小鬼主持,又表示打賭昨晚誰先哭出來。

鬼鬼扮小鬼跳舞

接着先由「鬼鬼」吳映潔表演小鬼的《超有感》及《拿破崙》,她全程只跳舞並沒有唱歌,KID笑稱:「唱的話小鬼可能會生氣。」鬼鬼戴上假短髮扮成小鬼表演,網民大讚有心思。蕭敬騰隨後出場獻唱《你知道嗎》,他跟小鬼同是親民技術學院學生:「我說不上是他的好朋友,但他幫助我很多,我一定要為他唱歌。」小鬼師妹孫盛希演唱《Someday or One day》時一度嗚咽,台上播出他客串劇集《想見你》時跟好友柯佳嬿的合照。小鬼是曹格兒子Joe的契爺,兩人交情非淺,曹格唱出《Close to You》及《Somewhere over the Rainbow》,他未有發言,以歌聲悼念好友。

楊丞琳:很純的愛

小鬼生前跟高中同學楊丞琳及許瑋甯等組成的「華岡五人幫」感情要好,昨晚播出五人以前去卡拉OK唱歌的片段,及後楊丞琳及許瑋甯等四人出場,許瑋甯拿起手機,發抖講述與小鬼21年的友情:「他對於我們的重要性,就像拼圖,少了一塊,就不完整了。」說到最後許瑋甯忍不住淚崩。

之後楊丞琳唱出《只能想念你》,她說:「我跟小鬼在高中時有段很純的戀愛,不少人把這件事放大,有些我不方便講,但當愛情變成如家人的感情時是很難得,因此我們不會怪大家。我選擇上台是因小鬼在兩年前同月同日擔任過我演唱會的嘉賓,雖然當時我給了紅包,但也要還他人情,但料不到是這樣。」及後吳宗憲跟楊丞琳表示小鬼曾告訴他當年兩人分手原因,楊丞琳聞言:「分手是我,只有我才知答案,他是在保護我。」