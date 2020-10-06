台灣藝人「小鬼」黃鴻升上月在家中猝逝，終年36歲。其追思音樂會昨晚在台北Legacy舉行，由之前跟小鬼合作《綜藝玩很大》的吳宗憲及林柏昇（KID）主持，初戀女友楊丞琳、許瑋甯、蕭敬騰、曹格、炎亞綸及柯有倫等近百位好友上台悼念。音樂會開場前，小鬼女友峮峮、胞妹婷婷及妹夫皆穿上小鬼設計的黑色tee入場，鄭元暢、黃子佼及太太孟耿如也有現身觀看。由於場地限制音樂會入場觀眾名額有700位，先到先得，前晚7時許已有人到場排隊，至昨午已有過千歌迷輪候，現場一度出現混亂，更有人叫囂及互罵，其間有小朋友被推倒。

音樂會在7時開始，除入場收看外，大會亦安排網上直播，至昨晚9時許，單是小鬼的YouTube頻道已有逾21萬人同時觀看。現場觀眾全戴上口罩坐在地下及企在旁邊收看，一開始先播出小鬼由小至大的相片，片中他說一句：「謝謝你們一路的陪伴。」之後，吳宗憲及KID出場，兩人特地站開，指中間要留個空位給小鬼主持，又表示打賭昨晚誰先哭出來。

鬼鬼扮小鬼跳舞

接着先由「鬼鬼」吳映潔表演小鬼的《超有感》及《拿破崙》，她全程只跳舞並沒有唱歌，KID笑稱：「唱的話小鬼可能會生氣。」鬼鬼戴上假短髮扮成小鬼表演，網民大讚有心思。蕭敬騰隨後出場獻唱《你知道嗎》，他跟小鬼同是親民技術學院學生：「我說不上是他的好朋友，但他幫助我很多，我一定要為他唱歌。」小鬼師妹孫盛希演唱《Someday or One day》時一度嗚咽，台上播出他客串劇集《想見你》時跟好友柯佳嬿的合照。小鬼是曹格兒子Joe的契爺，兩人交情非淺，曹格唱出《Close to You》及《Somewhere over the Rainbow》，他未有發言，以歌聲悼念好友。

楊丞琳：很純的愛

小鬼生前跟高中同學楊丞琳及許瑋甯等組成的「華岡五人幫」感情要好，昨晚播出五人以前去卡拉OK唱歌的片段，及後楊丞琳及許瑋甯等四人出場，許瑋甯拿起手機，發抖講述與小鬼21年的友情：「他對於我們的重要性，就像拼圖，少了一塊，就不完整了。」說到最後許瑋甯忍不住淚崩。

之後楊丞琳唱出《只能想念你》，她說：「我跟小鬼在高中時有段很純的戀愛，不少人把這件事放大，有些我不方便講，但當愛情變成如家人的感情時是很難得，因此我們不會怪大家。我選擇上台是因小鬼在兩年前同月同日擔任過我演唱會的嘉賓，雖然當時我給了紅包，但也要還他人情，但料不到是這樣。」及後吳宗憲跟楊丞琳表示小鬼曾告訴他當年兩人分手原因，楊丞琳聞言：「分手是我，只有我才知答案，他是在保護我。」