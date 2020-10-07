【姐匙Talk】滿天星黐渣男考驗友情

喺娛樂圈要搵到真朋友真係唔易，始終同行如敵國，加上呢個圈特別多是非，如果真係keep到份友誼就難上加難。好似「型女」、「發電機」同「滿天星」三個女仔，原本一度係閨密，因為三個女仔同一時間入行，啱傾又投契咪成為好姊妹囉。

身為好朋友當然同聲同氣，當時型女、發電機同滿天星都同「大大佬」玩埋一堆，但三個女仔不約而同知道男方好花心，當時大大佬已經有女友，但三個女仔因同佢玩得埋，就知佢竟然瞞住女友出去偷食，身為女仔當然睇唔過眼，唔值佢嘅所為，私底下齊齊鬧爆大大佬。

姊妹漸漸疏遠

但係緣份呢啲嘢真係好難講，冇幾耐滿天星竟然偷偷地同大大佬撻着，當時佢梗係唔敢同型女、發電機講啦，之前佢哋仲一齊鬧緊大大佬花心，轉頭自己竟然搭上咗，但係紙又點包得住火，冇幾耐型女同發電機就發現咗好姊妹同渣男拍拖，佢哋四個嘅友情就漸行漸遠，因為型女同發電機都覺得滿天星明知大大佬有偷食前科，仍然同佢一齊，而且大家當時仲一齊鬧爆佢大大佬，將來有乜事真係自己攞嚟。不過大大佬可能為咗滿天星而改過，兩人拍咗拖一段時間仲係咁好，型女同發電機可能隨時跌爛眼鏡。

撰文：Jessie

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