港姐素顏比拼 | 冠軍謝嘉怡冇走樣 亞軍陳楨怡驚變表哥2.0

被外界選為近年最實至名歸港姐的冠軍謝嘉怡（Lisa），連日在IG貼素顏相，早兩日她和同屆港姐亞軍陳楨怡、季軍郭柏妍和友誼小姐鄺美璇到酒店食tea，面對其他港姐「盛妝」出現，謝嘉怡依然無懼繼續淡妝示人，比拼起來，反而更覺她天生麗質。

今日謝嘉怡繼續po四姊妹齊齊去主題樂園遊玩的照片，相中4人戴上米妮老鼠的頭飾，在城堡前影相，只見揸機的謝嘉怡企最前，化淡妝的她十足鄰家女孩一樣。另外兩張是她的單人照，一張在城堡前眯着眼舉V，另一張則扮托起個星球，她還留言說自己心情勁興奮。

謝嘉怡五官標緻，可以不用靠化妝修飾，反觀參選時被外界封為「女版金宇彬」的亞軍陳楨怡，日前和馮盈盈緋聞男友鄭衍峰出海滑水做節目，節目昨晚出街，以淡妝上陣的她被人發現一雙「矇豬眼」，和另一經常被指眼細的姚子羚可謂不遑多讓，近鏡看甚至有過之而無不及，有網民就笑指她是「表哥2.0」，有人直指她得番「一條線」，不過亦有人為她平反，指可能是她雙眼被海水醃過或者對着太陽才會擘唔開雙眼。

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