石原聰美規定男友拍拖一年內求婚以報答癌母 傳婚宴定於明年3月

33歲日本女星石原聰美於本月1日宣佈與同齡的圈外男友閃婚，未婚夫被爆是一名在外資企業打工的金融才俊。近日有報道指，石原之所以急於結婚，原來是希望盡早報答曾經患癌的母親，有傳她於今年內註冊結婚後，到明年三月就會舉行婚宴。

據雜誌《女性自身》報道，有石原的友人爆料指：「聽聞石原對於結婚的時間定下嚴格的規則，從拍拖起一年內，如果男方不求婚就會分手。前田以前的確拍拖一年就分手，今次的男友亦於一年前開始拍拖，今次終於在限期前結得成婚。」該名友人又指石原的父母已經年過70歲，與石原的關係非常融洽，石原在百忙之中，亦會抽時間與父母見面：「石原在20多歲的時候，仍未急於結婚，但因為母親的身體關係，所以希望趁現在報答親恩。」事實上，石原在今年1月播出的電視節目中，亦曾經透露母親患癌的經過，她早年接受雜誌訪問時，亦表示覺得在父母離世前，能夠看到孩子步向幸福的人生才算是孝心。

另外，有電視台工作人員亦爆料，指石原明年3月有很多工作在身，但將檔期全部改前，懷疑她可能將於3月舉行婚宴。不過就指她的婚宴只會招待親朋好友，不會大搞。

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