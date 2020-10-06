小鬼追思音樂會丨柯有倫帶可樂上台致敬 小鬼遺作《扛得住》壓軸登場

台灣藝人黃鴻升（小鬼）的追思音樂會於晚上10時許來到最後一部份，由柯有倫及竇智孔上台演唱與小鬼生前錄好的《扛得住》，柯有倫帶着一支只有半樽的可樂上台，表示要敬小鬼，還代言「他說愛大家」，博得觀眾掌聲，他們搞笑表示不要給小鬼喝咖啡了。

大會安排台上螢幕播出小鬼等人錄音的片段，小鬼的聲音曝光，台下不少fans及來賓都忍不住眼淚，不時抹眼淚，唱到中段，吳宗憲及KID上台加入，竇智孔及柯有倫亦已忍不住眼淚，不時大叫宣洩悲傷情緒，4人更在台上攬成一團。

演唱完畢，竇智孔稱小鬼是他眼中的哲學家，他透露：「我們討論到最後一個話題是，人走了以後，甚麼是留下來的？思想是留下來的，有一種溫暖叫黃鴻升，I love you man！」

輪到柯有倫的時候，他激動得說話有點吞吞吐吐：「我跟鴻升……小時候，他還未紅，我先紅，那時候大家說他像我，有跟他碰到面，小時候不屑嘛，（吳宗憲：但他比你帥很多…）對，我後來也發覺，哈哈！我們一起玩潮流，我們一起拍《陣頭》，我們一起《玩很大》就是上節目……大家都知道他好，他真的太他x的好！他總是在替人家着想，總是照顧每一個來賓，對大家都好，我……大家都很心痛……」

柯有倫稍休後再補充指：「他真的超棒，他做潮流也厲害，他主持也厲害，然後他唱歌、演戲，所有東西都厲害。鴻升，我們兄弟謝謝你，給我們這個機會跟你一起唱這首《扛得住》，（開始哽咽）真的不知道為甚麼，你要先撤，不過，撤也沒問題，因為……我們以後再當兄弟，我們也……就是對你的捨不得，也希望在以後你的歌迷朋友都記得，兄弟，我們真的很愛你！你一定要在另外的一個地方好好的，最後要跟你說，你記得無聊沒事下來看我們一下，還有我爸（柯受良）也在上邊，你可以找他聊天……」觀眾聞言化涕為笑，並報以掌聲。

其後吳宗憲率領KID等人，並邀請陳漢典、謝坤達等小鬼生前的好友上台一起合唱《天堂有多遠》，KID唱至尾聲，索性攬着吳宗憲哭，曲終吳宗憲大叫「小鬼，我們愛你！」KID聲淚俱下回憶並向小鬼致謝，忍足一晚眼淚的吳宗憲強忍到最後，又叫到場來賓要好好活下去，更代小鬼表達愛意和謝意，為3個多小時的小鬼追思音樂會畫上句號。

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