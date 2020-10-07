Lucky走了丨許志安抱亡犬遺體入箱 鄭秀文千字文悼愛「子」

鄭秀文（Sammi）向來視老公許志安的愛犬Lucky如子女般，就算15歲的Lucky年老有病，Sammi亦盡心盡力照顧，少不得帶牠去睇醫生，尋求適當的治療。可惜Lucky最後還是撒手人寰，今日Sammi在社交平台交代Lucky離世後的心情，全文長約1,800字，當中有不少Sammi回顧與Lucky一起生活的點滴。

Sammi透露，Lucky在家中安詳離世，她說：「牠死後，我們一直跟牠說話，撫摸牠，抱着牠，感受牠身體的最後餘溫。（中略）Lucky去世當晚，我們也安排了寵物殮葬公司接走Lucky，當安仔把Lucky搬進殮葬公司提供的箱子，那一刻，我們和工人姐姐都忍不住哭。看着Lucky被搬進有冷凍設備的車尾箱，然後被毛巾全身覆蓋一刻，內心激動難受，感受到訣別的痛苦意義。我們開着車一路跟着Lucky的冰櫃車，沿路上陪伴着Lucky，我們擔心牠自己在冰凍的廂子裏害怕，這一程車也是牠跟我們人生最後一段路，這一程車沉重而不捨，空氣也像死了。抵達殮葬公司時已是凌晨1時多，Lucky在箱子裏側躺着，驟眼看來像熟睡了的孩子，我有那麼一刻在想：『如果牠只是在熟睡，那多好，如果生命可以重來，那多好。』但生命；終究只有一次。天父已經給予了我們和Lucky最美好的15個年頭。心中只有感恩。」

Sammi雖然沒有表明Lucky離世的日子，但她指：「牠有一顆善解人意的心，彷彿要讓我完成9月份手上工作，才正式告別我們。」近年愛在社交平台報告生活日常的她，亦花了數天消化和接受了Lucky的離去，才出post撰文悼念。她又回想起Lucky生前的點滴，Lucky會因為Sammi笑得手舞足蹈而興奮得來回走動瘋狂擺尾，牠又會在Sammi失意難過時，靜靜陪在「媽媽」身旁，默默陪伴。後來Lucky有病，身體狀況走下坡，後來牠因癱瘓而未能活動自如，但也用一對眼睛和眼神來守護Sammi，Sammi說：「牠是我的天使和守護神，這幾個月看着牠一步步走下坡，除了加大力度愛牠，愛莫能助。不過因着疫情，我們能用上百份百時間在家陪伴和照顧牠，這一刻回望，彼此也無憾。」

講到Lucky火化當天，Sammi說：「火化前我們可以在一房中跟牠共處30分鐘，Lucky躺在小木床上，前肢被悉心擺放成自由奔馳的姿態，（我相信Lucky會喜歡這個pose，德國牧羊向來熱愛奔馳）牠全身的毛也被梳理得特別柔順，雙眼微合，表情非常自然，像沒有發出呼吸聲的熟睡，身體也被淸理得有股幽香，關節的傷口也被專業地清理蓋掩，我們輕撫着牠，身體是冰凍的，但不特別僵硬，我看着一動不動的牠，多麽渴望牠的眼珠會再次晃動，鼻孔再能呼氣，哪怕就只有一下……」

愛犬的離去，讓Sammi聯想到人生，她自言個性從不悲觀，而且認為死亡是人生必經階段，只是遲或早的問題，她本身從不忌諱，又感慨稱：「生有時，死有時，萬物有時，大抵連按下火化掣的時間，天父都精準計算了。在火化室裏按下火爐掣的一刻，除了哭，就寄望Lucky在天國開開心心。縱使哭，但我不忘記，牠喜歡家人快樂，你我也知道，狗的情感是那麼的細膩敏感和善解人意，我們快樂，牠們就會快樂啊！」

而許志安亦有在社交出post悼亡犬，他貼出一張自己拖着Lucky散步的背影照，並簡單地寫下：「Lucky，我愛你，多謝你。」不少網民都留言送上慰問。

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