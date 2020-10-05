獨家丨抗疫片港府融資不足 古仔志偉再向電影公司籌旗900萬元

武漢肺炎肆虐下，中港兩地影視製作停了幾個月，不少手停口停的香港電影工作人員出現經濟困境。有資深化妝師遇到經濟困難但求助無門，要籌組「香港電影業髮型師及化妝師協會」自救，5月時已在《蘋果》專訪中投訴立法會議員馬逢國幫唔到手，相隔數個月，馬逢國貓哭老鼠，上月22日在記者會上推搪自己只是代表業界聲音，實際要靠政府回應，又自問「有冇做好作為議員嘅角色」，結果廢到喊拎紙巾拭淚。

作為橋樑的議員冇作為，演藝人協會會長古天樂、曾志偉等今年中就牽頭聯絡了東方影業、寰亞、英皇、安樂、中國星、寰宇、美亞、太陽、邵氏及天下一共10間公司各投資300萬元，並向電影發展基金融資900萬，合共以3,900萬元去製作一部抗疫片《總是有愛在隔離》，打算為電影基層人員籌款紓困。但最新消息是影片拍好後，向政府申請的900萬元融資卻出了問題，需要10間公司再各自扲荷包，資助多90萬元，填補這900萬元製作費，但各大電影公司仍有所保留。

最初曾志偉與古天樂都以為向政府申請900萬元融資來拍抗疫片不會有大問題，但最後批出的錢僅得一半左右，變成對這部片幫助不大，所以負責統籌的黃百鳴、曾志偉、成龍和古仔等就決定放棄接受這筆政府資金，寧願再向之前捐款的10間電影公司再集資。不過《蘋果》問過幾間電影公司老闆，他們異口同聲說：「之前我哋已經攞咗300萬元出嚟，冇理由又要我哋填氹。」

該片是由谷德昭任總導演，其餘參加拍攝的導演還有郭子健、馮德倫和陳慶嘉等，主演有蘇麗珊、陸永、陳家樂、張智霖、張繼聰及許冠文等，古仔和成龍都有客串，原本預計暑假上映，但後來又指後期未完成，映期一拖再拖。

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