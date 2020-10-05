add名人時尚 | 巴黎時裝周：Miu Miu運動會 Maison Margiela哥德式婚禮 x 探戈

【Miu Miu】

鑑於疫情關係，Miu Miu 2021春夏系列改為線上發佈，將實際體驗與數碼技術互相融合，雖然沒有了往常星光熠熠的front row，但Miu Miu邀請全球的女性觀眾同步連線觀看時裝騷，一眾女星及名模包括允兒、Elle Fanning、Zoey Deutch、Whitney Peak、Alexa Chung、杜鵑等均有現身，三個飾以螢幕的虛擬坐席區顯示著嘉賓們的即時反應，賦予虛擬交流新的力量，呈現不一樣的時裝騷體驗。

系列以運動為主題，騷場由AMO操刀設計，白色的牆和圖形地板線，打造成別具一格的橢圓形體育場地，背景音樂在虛擬的觀眾歡呼聲伴隨之下，讓大家仿佛置身體育賽事場景之中。配合主題，整個系列都充滿鲜艷明亮色彩，將寶石珠片裝飾、透視薄纱等元素巧妙地糅合到各種運動服飾。

系列由Kate Moss的女兒Lila Moss穿上西裝外套、迷你裙，打頭陣登場。設計整體充滿活力而性感，以寬鬆的剪軸為主軸，運動風與華麗設計營造出強烈對比，賽車條子運動外套搭配印花裙、搶眼polo shirt與迷你裙、高腰運動褲、超短熱褲，更有絲絨面料設計，翠綠色的運動外套和粉綠色的連身裙，種種設計都讓人聯想起90年代的Miuccia Prada運動風格。在一系列運動風之中，設計師特別增添了一抹女性氣息，輕盈甜美的荷葉邊粉色上衣、俏麗的蝴蝶結連身裙等，展現出不一樣的運動風Miu Miu女孩。

【Maison Margiela】

今年7月，Maison Margiela 以懸疑電影手法拍攝，展示2020秋冬Artisanal 高級訂製系列。來到2021春夏，品牌將S.W.A.L.K 的故事延續。要將創意總監John Galliano 的所思所想實體化呈現在設計上，少不了神級多媒體攝影大師Nick Knight 的加持。今季品牌透過一場悲劇般的南美哥德式婚禮，一支別具張力的探戈，在展示衣服本質的同時，展示製作服裝的精髓。

秉承着Maison Margiela「Recicla」的初衷，John Galliano 將紗質婚紗、40年代的西裝、斜紋剪裁的真絲半截裙等復古設計解剖再合成。設計師向來喜愛把服飾造成一種「work in progress」的未完成形態，今季着重於tailoring，將探戈的神韻融入軍裝服飾剪裁，有大量的解構西裝外套，切開外套肩位，縫上恤衫的褶邊，西褲一邊被割開，不規則wrap dress等，多種材質拼湊而成的連身裙和外套用上circular cutting 技術，看起來就像濕透的感覺，盡顯精緻工藝。

色調方面採用了探戈標誌性的顏色，以黑白兩色為主軸，暗紅色、長條型的印花穿插其中。看似莊嚴的正裝，穿在被薄紗裹着臉的模特兒身上，更添一絲詭異，呼應着主題，讓人沉醉於Maison Margiela 的奇幻世界中。

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