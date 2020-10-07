馬時亨6度做外公 大女馬露明今晨生7磅B仔

港鐵前主席馬時亨大女馬露明 （Christine）相當愛小朋友，本身開辦兒童教育中心，已有四歲大仔及一對一歲半多的龍鳳胎，今年初再度懷孕，今日順利為醫生老公劉仲恒 （Kevin）再生下兒子，母子平安。

劉仲恒就有在社交網報平安，貼了與太太與初生的BB的合照，亦有與三名小朋友的小手扶住BB的一家六口合照，再度榮升爸爸的Kevin就交代兒子中文名叫劉智安、英文名叫Matthew，B仔今朝凌晨5點48分出世，重7磅4安士，連同之前的兩子一女，現合組兩子兩女的六人大家庭。

Kevin在帖文表示Matthew在基督教中有神的禮物的意思，有耶穌的智慧及神的平安喜樂，更大讚Christine是super mommy，表示升呢做哥哥家姐的仔女對Matthew出世相當興奮，已打算將他們心愛的玩具割愛，作為送給弟弟的禮物，而他與Christine希望四名子女可以相親相愛，而Christine昨日亦有在IG story，貼了與兒童教育中心的同事合照，留言生B後的幾星期要坐月，有同事會幫手睇住教育中心。

連埋Matthew出世，馬時亨已六度做外公，計埋細女馬露玲所生的兩名女兒，他已有三名男孫及三名女孫，而《蘋果》今年8月就見到他與太太在銅鑼灣利園買童裝，相信為孫仔孫女添置新衫。

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