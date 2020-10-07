朴寶劍被傳潛規則上位兼喜歡男人 《青春紀錄》收視創新高

韓國男星朴寶劍入伍前孖朴素丹主演的tvN劇集《青春紀錄》，昨晚播出第10集，韓劇《梨泰院Class》男星朴敘俊繼續登場，劇集內容講到朴寶劍傳出接受「潛規則」的傳聞，暗示朴寶劍事業有阻滯，成功刺激收視急升至8.238%，創劇集新高，香港劇迷可於Netflix追看新劇。

於昨晚一集中，講述朴寶劍拍攝古裝劇《王者歸來》的過程，雖然前女友薛仁雅似乎想復合，不過朴寶劍不為所動，收工後他更會去朴素丹家中為女友下廚，二人依舊甜蜜。昨晚一集中有更多朴敘俊現身頒獎禮後台的場面，朴敘俊跟朴寶劍似乎早於模特兒時期已是好友。另外，有傳聞指朴寶劍被男時裝設計師李承俊「潛規則」，又傳朴寶劍喜歡男人。劇集結尾時，爆出李承俊自殺的消息，朴寶劍亦要協助調查。

於下集預告中，見到朴寶劍因傳聞而事業出現危機，其經理人指很多人想看朴寶劍失敗，不過朴寶劍就依然正面，認為仍有人想支持他成功。

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