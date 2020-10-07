抗疫期間不少人都喜歡煲劇打發時間，韓劇雖然好睇但煲完動輒需時。韓國網劇越出越短，短小精悍方便返工搭車的短時間煲劇。網上播出的關係，創作空間大好多，大路青春校園外，還有BL（Boy’s Love）、禁忌之戀等等，題材可以無厘頭，但講到尾都離不開甜死人冧爆的畫面，才可以收復觀眾。

撰文：莉莉人

《在你視線停留的地方》《Mr.Heart》BL劇集長拍長有

向來擅長打造一部部浪漫愛情劇的韓國，今年網劇的一大重點是嘗試推出BL題材。5月先有號稱「韓流史上首部網路BL劇」的《在你視線停留的地方》，由選秀節目《PRODUCE X 101》出身的韓基燦演富家子，配上韓劇《會讀心術的那小子》的張義秀演他的貼身保鑣。全劇只有八集，但每集約10分鐘時間瘋狂派糖，不乏摸耳、摸胸的粉紅畫面，完全滿足到腐女的心。劇集大獲好評，導演剪輯後製成電影版於Netflix上架。

製作公司見BL劇有市場，乘勢於上月推出後續作品、熱血運動題材的《Mr.Heart》。由同是《PRODUCE X 101》出身的李洗賑孖男團THE MAN BLK成員千昇浩擔正，講述馬拉松選手師兄與配速員師弟（幫助跑者了解自己的速度、激勵跑者鬥志的角色）之間的校園愛情故事。第一集兩人已赤膊同眠，之後的壁咚、共浴、樹熊抱等養眼畫面，看到人面紅心跳。

《法律上的父親》超現實之偽父女戀

作為一集10分鐘的短劇，最怕是抓不住觀眾，此劇打着「女主角23歲的人生突然多出一個28歲爸爸」作賣點，偽父女戀題材既破格又吸引人。故事講述女主角金雅美父母雙亡，遺下八歲大的妹妹與她相依為命，走投無路之際，有錢靚仔的男主角徐佑尚偶然入侵其日常生活，還成為兩姊妹的「法律上的爸爸」。

由於是漫畫改編，劇情較為天馬行空，不過對一心追求甜蜜故事的觀眾來說，所有不合理都可以被高顏值和甜到爆的場面抵銷。全劇只有六集，第二集父女已住在同一屋簷下，不小心撲倒在床等橋段雖老套，仍輕易讓觀眾少女心爆炸，期待後續發展下忍不住追劇。女主角由女團APRIL前成員玹珠擔任，她自2016年退團後跨界轉型成演員，近年演過多部網劇。

《戀愛播放列表》貼地青春愛情故事

韓國網劇的Playlist平台的開台劇集，2017年起播出第一季就深受歡迎，頭兩季總共20集創下逾三億點擊率，至今系列已拍到第四季。此劇以大學生的戀愛煩惱為主軸，第一季集中在主角賢勝與同系師妹智源的愛情故事，之後拓展到兩人所在的學會中另外七人。第三季的特別篇曾到香港迪士尼樂園取景，而最新一季就加入曾與元斌合演韓片《殺手代夫》的童星金賽綸。

沒有大牌演員、沒有煽情橋段，每集均以「其中一人」作為主角，每條愛情線都寫得不含糊，輕易勾起年輕觀眾的共鳴。劇中最受歡迎的一對是賢勝與智源，兩人經歷單戀、暗戀、相戀及失戀等情節。另一對在仁和姜潤的姊弟戀亦備受追捧，兩人第一次過夜的床戲，拍得非常唯美寫實，令人不覺低俗又心動。

《Twenty-Twenty》夢想與麵包的抉擇

Playlist平台之後製作、最近於韓國熱播的《Twenty-Twenty》，背景再次定於大學校園，講述20歲的年輕人渴望追求夢想，同時要面對現實問題，此劇添加不少友情及親情的篇幅。單親家庭長大的女主角受到媽媽的高壓控制，經常收到「奪命追魂call」，不想接電話一幕引起熱議，更打進韓劇話題榜頭十位，高熱度更吸引收費台JTBC青睞，在頻道上播出。

此劇男主角是首次拍劇、《PRODUCE X 101》最終奪下第二名的金宇碩，女主角則是出道兩年的韓成敏，去年參演青春劇《18歲的瞬間》時，因她與BLACK PINK成員Jennie撞臉，笑起來又似女團f(x)前成員Sulli，被稱為兩大女神的混合體，一夜爆紅。