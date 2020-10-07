大劉放售名畫傢俱套現8億 投資珍藏品夠眼光

香港5大富豪之一劉鑾雄（大劉）被評為全球十大收藏家之一，他曾斥資逾200億購入所愛的藝術品、古董、珠寶、紅酒等。日前他在蘇富比拍賣了一批珍藏名酒，合共以5,304萬成交。另外，他收藏了30年的幾件價值約3000萬的木傢俬，也拍得約2.5億元，而今年2月和7月分別拍賣了2幅名畫，分別以2.3億港元及2.58港元億成交，賣這些收藏品合共套現約8億元。

據悉，今年大劉不斷賣收藏品和紅酒，只因存量太多，老婆甘比幫他整理這些珍藏品時，建議把小部份並非經常觀賞的珍藏品賣掉。而事實上，大劉以前買回來的收藏品，今年賣出去時都是大為升值，2月拍出去的英國畫家大衛霍克尼（David Hockney）的《水花》，他於2006年以2,900萬港元買回來，如今以約2.3億港元賣出，14年間升值近8倍之多，果真是一項好投資。至於7月賣出去的著名法國華裔畫家常玉之《綠色背景四裸女》，2005年以1,630萬買回來，現在以2.58億成交，又是賺到笑。

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