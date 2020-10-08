玄彬完成隔離即開工 街頭Chok甫拍廣告

韓國人氣劇《愛的迫降》男星玄彬，上月中完成新片《交涉》的拍攝工作，從約旦返韓，隔離兩周後終於可以出關，繼日前有網民公開與玄彬的合照後，他昨日在街頭開工就被捕獲到。網上流出的相片可見，玄彬以西裝look出鏡，手插褲袋大擺甫士，身邊的工作人員均有帶上口罩防疫，據悉玄彬正為代言品牌拍攝新廣告。

另外，上月25日踏入38歲的玄彬，其所屬事務所日前公開了玄彬答謝國內外fans為他送上祝福的影片：「很久沒有跟大家見面了，知道fans以不同方式祝賀我生日，為了向大家傳遞謝意，所以特地拍片答謝大家。不只韓國fans，還收到海外fans的祝賀，大家甚至齊心協力地捐款，多得大家令我過了一個幸福的生日。為了報答大家，今後會以更好一面見大家，真心感謝大家。現時疫情仍然嚴峻，希望大家都健康。」

此外，曾與玄彬合作劇集《阿爾罕布拉宮的回憶》的女星朴信惠，近日除了忙拍新劇《薛西弗斯：the myth》，還有為品牌拍攝新相，她前日亦有在IG上載花絮照，獲fans大讚靚女。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！