Video Talk今日精選︱6:30pm直播及分析跑馬地8場賽事 見證潘頓表現

《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》10月7日（三）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：10月7日（周三）

時間：6:30pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、新晉網上評馬人陳志富、Cloudy

內容：直播及分析星期三晚跑馬地馬場八場賽事。騎師榜Big3的莫雷拉及田泰安停賽，二哥潘頓真係可以獨大？還是有暗湧？主持與大家一起拆局。還有參賽馬隔晚到即場賠率走勢，加埋電腦預計臨場落飛馬，多方面資訊齊備，讓馬迷參考。

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《果燃台》10月08日（四）Video Talk精選節目表：

【搵食Food Talk】椰子水唔止齋飲仲可以煮？ 靚女廚師教你椰子水食譜

日期：10月08日（周四）

時間：8pm - 8:30pm

嘉賓：Nicole @Kaso Kitchen 家嫂小廚房

內容：椰子水作為superfood，功效多多，利水消腫、清熱消暑、補充水分，可說是女士們的至愛。但椰子水除了獨立飲用，其實還可以入饌，炮製不同美味菜式。

今集《飲食男女》Video Talk直播，找來家嫂小廚房Kaso Kitchen的Nicole開班，示範怎樣利用椰子水，一椰三味炮製咖喱雞、椰汁紫米露與及mocktail。

直播期間，Nicole會即場回答大家在烹調上的疑難雜症，跟大家分享煮食心得，愛美又愛食的你就不要錯過了。

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