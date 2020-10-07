楊冪疑與劉愷威吵大鑊 不滿前夫帶小糯米拍親子真人騷

由難捨難離到貌合神離，劉愷威與大陸女星楊冪在2018年宣佈離婚，協議共同撫養女兒「小糯米」劉梓蘭。留港生活的小糯米日常生活，主要由爺爺劉丹及嫲嫲李馥瑩照顧，而失婚的楊冪近來與大陸藝人魏大勛過從甚密，前夫劉愷威則寄情工作。

不過今日有報道指，楊冪疑與劉愷威吵大鑊，事緣有大陸真人騷重金禮聘向劉愷威及小糯米招手，希望他們錄大陸親子節目，有傳劉愷威的工作圑隊亦心郁，而且小糯米相當有表演慾，去年曾在學校周年晚宴，與爸爸劉愷威溫情對唱，表現得頗為淡定。

之不過身為媽咪的楊冪十分反對愛女亮相，其實楊冪一向着重私隱，不想愛女樣貌曝光，每次見到傳媒，均出手遮掩囡囡容貌，她覺得愛女思想未成熟前，不宜讓女兒出現在鏡頭前，擔心女兒因父母的藝人身份承受壓力，被迫接觸娛圈，怕日後影響小糯米的成長及情緒。她曾誓神劈願講明自己不會帶愛女上親子真人騷，希望好好保護家人，之前楊冪拍綜藝節目被安排與小糯米講電話，見慣大場面的楊冪，頓時面露難色。

對於劉愷威想帶小糯米參加綜藝節目，有傳楊冪稱如果這樣就要回小糯米撫養權一事，劉愷威回應傳媒時否認與楊冪鬧僵：「我從來沒有想過要帶女兒亮相節目，也沒有楊冪翻臉。」

劉愷威和楊冪當年相戀1年半即在港註冊，5個月後火速誕下愛女小糯米，婚後二人想法有所不同，劉愷威抱怨楊冪工作太忙，經常不在家，希望大家放慢腳步以家庭為重，但楊冪則呻過與劉愷威之間欠情趣，惟有將安全感放在工作，最終二人決定簽離婚協議，以親人的身份共同照顧撫養小糯米。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！