何其壯觀丨曾國祥網上晒10座金像獎 呼喚周冬雨易烊千璽認領

今屆香港電影金像獎受武漢肺炎影響，改由主席爾冬陞在網上宣佈得獎結果，取代過往實體頒獎禮，而獎座則會在事後補發。事隔5個月，各獲獎人士日前開始陸續領獎座。由曾國祥導演、周冬雨、易烊千璽主演的電影《少年的你》共奪得8大獎項，成為大贏家。今日曾國祥在網上展示共10座《少》片的獎座，呼籲各獲獎人到取。

曾國祥在IG排出共10座獎，並留言「終於收到實物了！請各位物主認領！」，他還hashtag了贏得最佳女主角的周冬雨、最佳新演員的易烊千璽及已故盧凱彤的同性台灣籍妻子、贏得最佳攝影獎的余靜萍。圈中好友如方力申、黎芷珊等都留言讚好，亦有人呼召周冬雨和易烊千璽領獎。《少》片今屆金獎像，贏得最佳電影、導演、女主角、新演員、編劇、原創電影歌曲、服裝造型設計及攝影8個獎項，因為部份獎項如編劇獎多過一位得獎人，所以出現10個獎座。

另外，近日長時間在港的太保，憑同志電影《叔．叔》贏得金像獎最佳男主角，早前他不忘在網上分享獎座。今年是太保豐收年，《叔．叔》為他橫掃多個男主角獎，當中包括香港電影評論學會頒獎禮。

----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！