三劇對撼爭收視丨徐玄棄乖乖女形象演騙子 高雅娜自爆有替身拍彈琴戲

今晚韓劇迷有福，事關少女時代徐玄與高庚杓主演的JTBC新劇《私生活》、高雅娜與李宰旭主演的KBS新劇《Do Do Sol Sol La La Sol》，以及李棟旭與趙寶兒主演的tvN新劇《九尾狐傳》同時首播，三劇對撼爭收視，至於香港劇迷就可透過Netflix追看《私生活》及《Do Do Sol Sol La La Sol》。

三劇的主演今日先後在不同場地出席新劇發佈會，俊男美女組合都十分吸睛。《私生活》方面，一向是乖乖女形象的徐玄，在新劇中飾演騙子，她在記者會上坦言為了演好這個從小在詐騙家庭長大、行騙經歷豐富、剛出獄的角色，可說是「崩壞」了不少，更指講粗口、坐監也一點都不害怕。她表示：「這個角色充滿魅力，我亦不斷思考這個角色跟自己的本性有沒有相似的部份，為戲做了不少準備。」徐玄更指雖然同劇拍檔演的都是詐騙犯，但「詐騙者聯盟」相處融洽，讓她感受到溫暖。《私生活》在疫情期間下拍攝，有感醫護人員的辛苦，憑人氣劇《愛的迫降》而人氣急升的金永敏就表示，假如劇集收視率破10%，就會與劇組人員送禮慰勞醫護人員。

另外，現年30歲的高雅娜出道17年，今次為《Do Do Sol Sol La La Sol》首度挑戰浪漫喜劇，令她大感新鮮，與李宰旭亦十分有火花。李宰旭笑指劇中有不少有趣的場面，導致他拍攝時都常常忍不住NG。高雅娜在劇中飾演鋼琴家，本身識彈鋼琴的她亦特別花了3至4個月的時間學習高難度的歌曲，不過她隨後自爆：「彈鋼琴本來不怎麼難，但因為有很多很難的曲子，所以拍戲時還是有請老師代彈的情況。」對於首度擔正演男主角，李宰旭都大呼有壓力，但幸好適應得很快，大家在現場也很融洽。

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