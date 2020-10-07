林志玲手術後首露面 尖尖下巴變得圓潤

台灣第一名模林志玲上月中傳出在台北秘密住院開刀，令外界擔心她與日籍老公AKIRA結婚一年即傳身體健康出現問題，其後經理人解釋因為她支氣管常常有過敏發炎問題，已困擾她有5年時間，所以醫生建議她入院做一個關於耳鼻喉科的小手術。

近日，網絡就流傳她出院後與友人聚會的近照，亦是她支氣管炎手術後首度露面，相片中她氣色非常好，臉色紅潤，一向面尖尖的林志玲，現臉形明顯圓潤了不少，她戴了白色帽子及穿白色喱士上衣，見她化了淡妝及搽唇膏，與朋友齊齊舉V合照，看來康復進度不錯，有網民就留言讚她好美好可愛。

其實，林志玲的身體狀況一度令有擔心，她於2005年曾在大連墮馬斷肋骨入院，最後休息長達4個月，其後於2018年在大陸宣傳《女兒國》時，曾因免疫系統失調要停工打抗生素靜養，而去年她在台北出席慈善活動，因長期疲勞引發嚴重感冒，要「失聲」現身活動。

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