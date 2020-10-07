劉小慧自嘲命硬筋軟 蘇志威「摺埋」老婆冇難度

現年49歲的劉小慧淡出娛樂圈多年，自1997年嫁給草蜢的蘇志威後，專心相夫教女，但她駐顏有術，外貌多年來沒有太大改變。今日她在社交網貼出與老公去做運動的照片，展示她身體的柔軟度。劉小慧自嘲命硬筋軟：「雖然我條命硬，但係我啲筋都算柔軟，所以揀做運動，又為咗令自己肯去做，大家揀一啲自己鍾意㗎啦！我來來去去都係得幾種，行山、拉筋、玩水（唔係游呀）、打八段錦，減肥對好多人嚟講係終身事業，我過往20年簡直係放任，同自己講唔好過咗某一個定位就得，例如唔過58kg（約127.6磅）。」相中見到劉小慧坐在地下，身體呈對摺狀，老公蘇志威更從後畀力「摺埋」老婆，看來劉小慧的身軀柔軟度相當高。

不過，話晒明年都踏入半百之齡，劉小慧不得不注意身體健康，她說：「發現年紀一路增長，新陳代謝就一路減慢。有時候唔係話食少啲就可以減到，甚至唔係行兩日山就可以消到脂。加油！劉小慧！咬實，距離目標仲差點！」她更預告老公將會開直播與網民一起做運動，她又期望：「唔知疫情後，有冇機會大家出嚟一齊做呢？」

另一邊廂，蘇志威有貼出陪老婆做運動的照片，他笑言結婚23年來，老婆無幾可咁有恆心：「結咗婚咁多年，除咗平時煲劇睇玄彬外，今次都算近期見老婆最有恆心做嘅一件事，持續運動除咗可以令身體健康之外，可釋出安多芬（快樂賀爾蒙），真正做到身心健康。」蘇志威指要兩公婆同心做一件事不容易，所以勸老婆應該多跟自己一起做運動。

其實劉小慧早在上月中已經在社交平台出過post，表示要挑戰28日內減磅，尤其係因為大家在早前武漢肺炎疫情期間，太過好食好住，令兩公婆齊齊放肆增磅，所以決定要以藝人身份，起帶頭作用，希望可以呼籲網民齊齊做運動保健康。

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