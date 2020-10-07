Van Halen殿堂級結他手Eddie Van Halen病逝 享年65歲

樂隊Van Halen創辦人，殿堂級結他手Eddie Van Halen於周二在加州Santa Monica病逝，享年65歲。他生前一直與咽喉癌搏鬥，最終不治。過世時其太太、兒子與樂隊成員哥哥Alex都在身旁陪伴。

Eddie Van Halen被視為當今最偉大結他手之一，他與哥哥Alex、Michael Anthony及David Lee Roth成立的樂隊Van Halen曾大受歡迎，於2007年更打入了搖滾名人堂。Eddie也曾為米高積遜之世紀金曲《Beat It》作結他演奏。Eddie是20大史上最高銷量樂手之一，也被《Rolling Stone》雜誌評為世上最偉大結他手第8名。不少搖滾界名人都留言致哀，包括Kiss的Gene Simmons與Paul Stanley、樂隊Aerosmith與Motley Crue的Nikki Sixx。

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