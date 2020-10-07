35歲Sandara自爆僅88磅 持續運動14年Keep體重

韓國女團2NE1出身的35歲女星Sandara一向身形瘦削，她近日亮相綜藝節目時自爆在2NE1時期，一直靠運動維持在83.6磅（38kg），立即引起網民熱議。

Sandara將演出今晚播出的MBC綜藝節目《大韓民國人》，節目組昨日率先公開了預告，Sandara表示：「由2005年起至去年，每日都做運動，從未有一日偷懶。而練習生時期開始運動量已經很大，每日要跳12小時舞，以前甚至有腹肌，所以就算只得38kg都不會暈倒。」未知Sandara是否怕fans擔心她過瘦，她於今年初亮相其他節目時表示自己已經肥了少許達88磅（40kg），不過她亦坦言假如自己不肚餓，可以12個小時不吃東西。

出道11年的Sandara又在《大韓民國人》中自爆曾跟藝人拍拖，但從未被影到，她笑言已到了公開戀情都不擔心人氣的年紀，可惜仍未有對象。

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