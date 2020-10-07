三浦春馬遺作劇大結局 演員催淚對白悼念

日本男星三浦春馬於7月18日在寓所上吊自殺身亡，終年30歲，他與女星松岡茉優主演的遺作劇《錢的盡頭是愛情的開始》於昨晚播出最後一集。大結局甫出街，網民已在Twitter瘋狂留言，令劇集登上日本流行榜首位。

三浦在自殺前一個月開始拍攝《錢》劇，劇集原本預定播放八集，但他拍完三集後就驟然離世，劇組最終更改劇情，並以四集形式播出。三浦在第四集中只有很少戲份，劇組就將內容修改，讓女主角松岡、三浦好友三浦翔平及其他演員，道出他們對三浦的思念，松岡在家中等待三浦的一幕更令觀眾爆喊。在劇中飾演三浦父母的草刈正雄和木村綠子對「兒子」說的話亦相當催淚，木村綠子摸着三浦所飾演的兒子慶太的外套，表示「媽媽無論何時都是慶仔的忠實粉絲。」而草刈正雄就說着：「這傢伙保持現狀就好。」全劇最後一個鏡頭是三浦的招牌笑容，上面寫着「春馬，一直都很喜歡你啊。」，以悼念三浦春馬。

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