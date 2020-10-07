衛蘭獲王君馨、鄧萃雯教做戲 MV演神經質女友被讚有天份

衛蘭（Janice）為新歌《帶走你的垃圾》親自作曲，邀得Edward Chan首次為她擔任監製，新歌MV昨日在網上發佈，不少歌迷大讚Janice的演繹有驚喜。雖然曾參與電影拍攝，但為了在MV中飾演發現男友出軌的神經質女人，Janice特意向好姊妹王君馨及鄧萃雯請教，務求令自己的演技有所提升。

她笑指這個MV是入行以來最激動的角色，其中一幕交代Janice與MV男主角大鬧分手，兩人除了有肢體碰撞，她更要瘋狂大鬧對方。拍攝時，在場的工作人員全都屏息以待，讓一直在醞釀情緒的Janice好好發揮，結果她不負眾望，演出時非常投入，淚水在眼眶打轉，果然由兩位好戲之人教路後，演技隨即有所提升。Janice直言有點受寵若驚：「拍完鬧嗰場，有工作人員拍手，我真係好surprise，佢哋話我有演戲天份。其實我都好想再拍電影，做戲真係好好玩。」

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