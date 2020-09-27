堺雅人拍《半澤2》穩袋366萬 囝囝受武肺影響被失蹤

日本TBS電視台神劇《半澤直樹2》於上月27日播出大結局，成為令和最高收視日劇。在劇中扮演半澤愛妻阿花的上戶彩，力撐老公的感動對白搞喊不少劇迷，阿花更被網民封為理想老婆。於7年前在《半澤》第一季中扮演阿花與半澤直樹兒子的半澤隆博，在第二季中由始至終都沒有現身，惹來不少觀眾關注。

在《半澤》飾演半澤隆博的14歲童星二宮慶多曾於2013年拍過是枝裕和執導的電影《誰調換了我的父親》，與型男福山雅治合作。有傳媒向二宮的事務所查問他不參演《半澤》的原因時拒絕回應，而TBS電視台亦不肯透露半句。不過雜誌《女性自身》報道，指二宮是因為受到武漢肺炎疫情影響，而未能出現劇中。有知情人爆料：「今次劇集於2月開拍，當時武肺開始逐漸擴散，有很多未知之數。當初雖然預定會動用很多臨記，但最終都只能取消。聽聞在非常事態宣言期間，上戶彩的事務所已收到通知，指她與半澤的夫婦對話設定將有更改。作為疫情的對應措施，拍攝現場的人數必須盡量減少，所以製作部最終決定刪走隆博的角色。」

雖然半澤的兒子慘被取消，但飾演半澤的男主角堺雅人就被指豬籠入水，有廣告代理商爆料：「由第一季每集200萬日圓（約14萬6,600港元），今季急升至300萬日圓（約21萬9,900港元）拍一集，有高收視率的話再有額外獎金，最高每集可得總共500萬日圓（約36萬6,500港元）片酬。因為今季全10集均超過20％高收視率，聽聞他已穩袋5,000萬日圓（約366萬港元）。廣告代理商又指上戶彩每集酬勞有400萬日圓（約29萬3,000港元），加上尊重育兒為重的上戶彩，所以劇組讓她在一日內完成兩集的戲份，所以以日薪來說，她的酬金比堺雅人更高。此外，有傳《半澤》計劃開拍外傳，由香川照之所飾演的大和田擔正做主角。

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