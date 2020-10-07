現實版《愛之放題》 八男女開淫亂P被捕

日本導演三浦大輔的2014年三級片《愛之放題》，揭開都市男女的淫亂一面，近日當地亦揭發一宗非法舉行亂交派對的性罪行，共拘捕八名男女，年紀最大的62歲阿伯村上芳浩是今次淫亂P的幕後搞手。消息指，村上芳浩多年前開始以「村雨會」之名在網上招募會員，並要經他面試方可入會，而每人亦要交會費，男性每次收費為1萬5千日圓（約1,100港元），今次被捕的其餘七人，分別是兩名30多歲的女性及五名30至50多歲的男性，大阪警方已釋放有份參與的七名男女，而村上芳浩則涉嫌在大阪寓所內觸犯淫褻罪將被起訴。事件曝光後震驚社會，不少網民更指與老人家開淫P感到惡心。

今次事件十足電影《愛之放題》中的情節，電影描寫在日本秘密經營的神秘俱樂部，四男四女在單位內發展出淫亂肉體關係，男性的入場費為2萬日圓（約1,470港元），單身女性收費1千日圓（約73港元），情侶價則是5千日圓（約367港元），由凌晨至大清早5點瘋狂任做，池松壯亮、 門脇麥、三津谷葉子、瀧藤賢一及去年因強姦罪被捕而事業玩完的新井浩文等赤裸演出，而窪塚洋介 、田中哲司則分別飾演店員及店長，上映時一度引起話題。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！