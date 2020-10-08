沈卓盈趁疫情實行造人大計 梁諾妍自喻5星級女友

沈卓盈（Jess）、梁諾妍（Inez）及鄺芷凡今日去銅鑼灣為香港開電視節目《五星級絲打II》進行拍攝。Jess高興在疫巿下節目再添食拍攝第2季，她表示在疫情下沒旅遊拍攝部份，但她們會四出尋找不同高質素的酒店。

今輯總共拍攝14集，Jess說︰「好感恩喺疫情下仍有工作，在疫情下最多時間就係留喺屋企，好少出街，通常喺屋企煮飯，食完又要諗下一餐，都好enjoy。」至於會否趁在家時間增多而計劃造人，Jess回應說︰「好多朋友都有問我，其實都係計劃一部份，會順其自然。」

此外，愛好戶外活動的洪永城女友Inez表示，今次在節目中可以跟拍擋多到戶外拍攝，對於會否介紹男友吃喝玩樂，Inez笑言︰「我會帶埋狗仔去。」問到洪永城是否5星級男友，Inez自言自己才是5星級女友，談到今次拍攝洪永城有否給予意見？Inez說︰「佢叫我玩得開心啲。」

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