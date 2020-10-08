張偉文跌碎膝蓋入院 擔心腳患影響唱唔到歌

張偉文與好友方俊今晚到觀塘出席環星音樂網上直播節目，坐着輪椅到場的張偉文，表示早前在酒店廁所跌倒，留院3、4星期，剛剛才康復出院。自言是張偉文監護人的方俊說：「原先佢喺深圳住，疫情犀利嗰陣，就搵司機接佢落嚟喺酒店住，點知佢啱啱喺酒店個廁所跌斷腳。」

張偉文指接受腰椎手術後，有時站久了會突然腳軟：「就係咁喺廁所跪一跪，跌斷（碎）咗左邊個膝頭哥。住喺醫院都驚㗎，但係冇辦法，係呢度先救到你。」方俊坦言對方住院期間，由於武漢肺炎疫情關係而未能探望，惟有不時致電院方了解：「而家安排咗佢喺護養院住，24小時有看護照顧，不過都係唔探得，但係佢可以出嚟囉。」張偉文笑謂不少院友要求他唱歌，但佢擔心會騷擾其他院友而婉拒：「初初兩日都唔慣，不過我多人識，好快就好似好熟咁。我又多朋友嚟搵我，出去飲吓茶、傾吓計。」

張偉文表示現時狀態好，可以站立唱歌，但多數會坐，避免消耗太多體力。對於明年的大計，他自言是隨波逐流：「要解決咗自己啲問題先，唯一擔心係隻腳影響唱歌，如果連歌都冇得唱，唔係為搵錢，係悶。我唔開演唱會，都唔知識做乜啦。」

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