張致恒老婆失眠搵人傾偈 自責連累兒子遭網民鬧爆不懂避孕

莊韻澄（Xenia，前名莊端兒）於ViuTV新節目《吃掉前男友》內哭訴被偷食慣犯的前度張致恒（Steven）傷得很深，甚至萌生自殺念頭。Steven再被翻舊醜聞，身為太太的區燕雯（雯雯）內心當然不好受，日前更在IG留言「唔使提醒我老公係乜人」。

今日凌晨時份，雯雯在IG Story表示太多事思考而失眠，於是開了個留言題目「瞓唔着 傾吓偈」，希望跟網民傾偈放鬆心情有助入眠，前前後後有近40個問題留言，面對任何種類問題，不論是好是壞，雯雯都一一回應，有網民問：「你講到大細仔出世係連累佢哋，你做人沒計劃嗎？不懂避孕嗎？」雯雯回覆：「其實好多事情，冇人會預知一樣嘢，當我決定帶佢嚟呢個世界嘅時候，當然我唔會預計到會發生咁多我不知道的事情。」亦有人問：「你學歷咁低有冇諗過點樣教小朋友呀遲啲？例如中學？」雯雯表示書本內容教不到可以找補習，但自己肯定可以教導兒子成為一個善良的人。

Steven自從去年被爆背舞台劇演員女友梁皓恩，跟雯雯誕下兒子張天寶後，事業隨即煞停，跟經理人的合約亦在早前結束，前路茫茫又要獨力支撐家庭收入，於是再有人問：「冇錢嘅愛情，係咪真係維持到？」雯雯留言：「如果你選擇男人，要求佢好有錢佢又係一個好窮嘅人，當然會維持唔到，結論係每個人需要嘅嘢都唔同。」雯雯可謂無所不談，被問到歲數多少，她大方回答是：「91年」。

至於會否再生多個BB，她坦言想生個女，但現在不是適當時間。面對鼓勵留言，雯雯表示大家每一句支持說話都對她來說是好重要。

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