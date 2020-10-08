劇場人陳湛文疫情下未有工開 暫做副業教粵音咬字

劇場界出身、曾拍電影《三夫》的陳湛文（Peter），近大半年因疫情影響下，劇場工作僅有零碎演出。限聚令雖然逐步放寬，本月初劇場亦再新開放，但鑑於早前閉館情況下，有不少演出待開館後爭住排期演出，Peter暫時未回復其工作。

日前他在社交網分享了幾張相，原來他去了教粵音，他留言謂︰「終於，有機會可以為粵語出一份力；終於，有機會可以分享畀更多人認識粵語嘅語音系統。」《蘋果》聯絡他了解，問他是否做副業教粵音，他在電話中表示︰「都唔係咩副業，今次只係教一堂。」

他表示在演藝學院讀書時，已修讀粵語語音系統，他說︰「今次係朋友叫我，試吓做小組教學，我唔係專家，其實好多讀中文系嘅學生都識，只係呢個粵音系統冇咁普及。今次班學員好多都係在職人士，佢哋想改善吓自己啲懶音同咬字，事前備課自己都溫故知新。」問到會否繼續教粵音當副業，他表示繼續有得做當然好。

其實Peter在疫情下，雖然劇場工作不算多，不過他向多方面發展，除了早前參與導演陳果的新戲拍攝，與李麗珍、黃又南合作，又參與ViuTV的真人騷節目《中佬唔易做》扮臥底，之後又參與蘇玉華、潘燦良主辦的《不日上演》圍讀演出，作多方面嘗試。

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