三劇對撼丨李棟旭新劇贏收視 首播進度神速上演吻戲

韓劇《鬼怪》男星李棟旭夥拍趙寶兒主演的tvN新劇《九尾狐傳》昨晚首播，與少女時代徐玄、高庚杓主演的JTBC新劇《私生活》，以及高雅娜、李宰旭主演的KBS新劇《Do Do Sol Sol La La Sol》對撼爭收視，結果《九尾狐傳》以5.804%收視率成為收視冠軍，至於《Do Do Sol Sol La La Sol》及《私生活》分別為2.6%和2.55%。

首集交代了李棟旭飾演本為山神的李硯，但為了初戀娜恩能夠重生轉世，而在來世出入境管理事務所工作，消除在人間的惡鬼。李棟旭早於21年前已救下年幼的南智雅，當年李棟旭利用九尾狐金色瞳孔可以消除人類記憶的能力，消除了南智雅的記憶，此能力被劇迷表示似足《鬼怪》。不過此能力卻對她無效，趙寶兒飾演長大後的南智雅一直記得當年的事，為了查明父母突然消失的真相，而追查李棟旭並與對方重遇，更以自己的生命迫李棟旭承認自己非人類的事。首集結尾更公開了李棟旭與其初戀娜恩的事，原來娜恩是南智雅的前世，同由趙寶兒分飾，兩人度過一段美好時光，並上演甜蜜吻戲，令劇迷大呼驚喜。

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