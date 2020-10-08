Stellar前成員佳英不滿變19禁女團 爆拍MV臨時迫換泳衣

韓國「19禁女團」Stellar於2011年出道，初出道時走清純形象，但卻未能突圍而出，最終她們轉走性感路線，成功提高知名度，不過Stellar最終亦不敵七年之癢，於2018年宣佈解散。

Stellar前成員佳英於今晚播出的MBN新節目《Miss Back》上就提及當時在組合活動上的情況，佳英於2017年退團，她表示當初出道時是夢想組合能成為清純的女團，但是因為組合出道後反應一般，所以最終以破格的19禁概念轉變形象。佳英說：「當時既高興又傷心，因為多了很多行程同工作。」佳英透露當推出新歌《Vibrato》時的難忘經歷：「我們試穿了衣服後去了MV拍攝現場，但卻臨時換成了泳裝。」

佳英坦言到現在仍是不喜歡看到相關的照片，而當時Stellar全體成員都強烈表示拒絕穿泳裝，但所屬事務所的代表卻強迫她們穿着，又指會將過份色情或性感的部份都剪輯，由於成員都相信代表的說話，所以她們都一一進行拍照，結果當她們看到預告照片後都大受衝擊。佳英亦因為穿得太多暴露的衣服而產生了心理陰影，現在夏天也穿着長袖衫和長褲。而佳英的經歷亦令現場的白智英、宋恩伊大感憤怒。

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