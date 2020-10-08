林芊妤疫市下原價接job 最愛邊湊仔邊開工

林芊妤（Coffee）今日到九龍灣為代言的維他命補充劑拍廣告，剛開設個人瑜伽運動服品牌的她，坦言最近因為太忙而身體變差：「湊仔、湊老公，又要做嘢，忙到冇時間做運動同食嘢，有時係工人姐姐提我先記得自己未食嘢。我又曳，好似噚晚因為想陪老公，同佢煲劇煲到3點，但係今朝7點要起身，不過食呢個產品真係精神啲。」

Coffee擔心隨時爆發第四輪疫情，因此平日亦要好好照顧身體：「平時冇食開supplement，所以今次我都自己試咗先敢接。」問到酬勞有否因疫情關係下調？Coffee笑謂：「冇打折呢樣嘢嘅，客戶對我好好，從來冇話打折，又肯聽我意見。」已成功轉型做KOL的她，直言收入沒有因疫情受太大影響，但生活上則有一點：「之前我有接啲瑜伽班，唔係為錢，想見吓學生又可以做吓運動，不過我有小朋友，所以上年12月已經停晒啲班。平日都好少出街，又冇得去旅行。」

提到自家品牌，Coffee笑謂仍然利用屋企的空間做貨倉：「本身有間房畀老爺奶奶瞓，而家疫情佢哋嚟唔到，所以我就用嚟做住貨倉先，不過喺屋企做嘢有個好處，就係可以一邊湊仔一邊做，好開心。」問她是否忙到冇時間再造人？Coffee笑謂：「真係生唔到，早幾日蘇民峰嚟我屋企拍嘢睇風水，佢話我間屋風水好，唯一會令我身體唔係咁好，所以都係要顧好個身體先。」

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