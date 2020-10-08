楊恭如、袁文傑陳年亞視月曆照被出土 網民再加追陳展鵬娘爆舊相

網路上久唔久就會出現考古文，挖返藝人陳年舊照同而家作對比，近日網上就有一堆21年前嘅亞視藝人月曆照「出土」，引發網民熱烈討論。由於月曆照嘅造型同甫士都有返咁上下「歷史」，一眾網民欣賞完批文物之後，都戥班藝人慘：「ATV 執咗都仲係唔放過啲藝人！」

亞洲電視（ATV）雖然喺2016年4月已經熄機，之後轉型成為OTT平台，連帶佢哋個FB專頁都改名為「ATV 亞視數碼媒體」，不時發下啲考古post。近日佢哋就將21年前、1999年亞洲電視藝員月曆拎晒出嚟展覽，楊恭如、文頌嫻、袁文傑、韓君婷、陳煒、石修及陳啟泰等均榜上有名。

雖然齋睇樣， 文頌嫻、楊恭如、陳煒等都冇乜點走樣，但係由於相中個個嘅甫士同打扮都充滿歲月的痕迹，所以一眾網民都睇到嘩嘩聲，紛紛留言話：「Ｘ到仆街之餘仲有浸亞視味」、「好90年代」、「隔住個mon都聞到浸亞視味」，亦有網民笑亞視當年好慳皮，只係用小學生都識用嘅「文字藝術師」嚟設計個月曆。

由於今次「ATV 亞視數碼媒體」FB專頁未有晒出有「亞視之子」稱號嘅陳展鵬舊照，唔少網民都留言叫專頁小編「加追」畀大家，最終得到另一網民出手post出陳展鵬跟田蕊妮的史前照，得到不少網民讚好。

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